Sanità, fondi Pnrr (e regionali). Indagine sul Cirielli show

Accertamenti dei giudici contabili sulla kermesse organizzata dalla moglie di Cirielli e costata 900mila euro. La manifestazione fu aperta dal viceministro, candidato a governatore della Campania

true false

Una due giorni, quella degli Stati generali della prevenzione, che è finita sotto la lente della Corte dei Conti. I giudici contabili hanno infatti aperto un fascicolo – per danno erariale e senza indagati – sulla manifestazione, organizzata a Napoli gli scorsi 16 e 17 giugno dal ministero della Salute con un budget di oltre 900mila euro. Regista dell’operazione era stata Maria Rosaria Campitiello, capa dipartimento della Prevenzione, ricerca ed emergenze sanitarie al dicastero guidato da Orazio