Sanità: le malattie della povertà non sono scomparse, e le disparità crescono

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Le malattie della povertà non appartengono solo al passato. Tornano ad emergere nel mondo e dentro un’Europa attraversata da crisi abitativa, precarizzazione del lavoro, impoverimento e accesso sempre più diseguale alle cure. Non riguardano soltanto le malattie infettive, ma anche patologie croniche che restano senza presa in carico a causa della povertà unita alla difficoltà di accesso ai servizi pubblici. Malattie e infodemia «Negli oltre 70 paesi in cui siamo presenti, vediamo che il proble