Tutto ribaltato. Il voto del pubblico, ma soprattutto lo streaming, vince sulla classifica della sala stampa che ha votato nei giorni scorsi.

Così, se Elisa, dopo la sua esibizione nella seconda serata è balzata al primo posto davanti a Mahmood e Blanco, non è lo stesso per quel che riguarda la (dura) legge del business musicale: alle 12.30 i risultati di Spotify vedevano Mahmood & Blanco dominare incontrastati con 3,3 milioni di stream. Al secondo posto, con oltre 954mila, volava la canzone Insuperabile di Rkomi che ieri sera è rimasto al palo, con un impietoso (e ingiustificato) quindicesimo posto. Seguito da Ciao Ciao de La rappresentante di lista con 922 mila.

Per non parlare di Sangiovanni, tredicesimo per la sala stampa e in volata verso le prime posizioni degli streaming con Farfalle su Apple Music.

Chi vota stasera

Invision

Stasera votano il pubblico da casa e i mille membri della giuria demoscopica, e la classifica generale potrebbe essere ribaltata. Tra gli esempi più eclatanti dell'anno scorso ci sono i Maneskin, che nelle prime quattro serate erano rimasti costanti a metà classifica e poi, l'ultima sera, col solo voto popolare hanno fatto il rush e stravinto. Con tutto ciò che ne è seguito. Undicesimi, sempre l'anno scorso, erano Fedez e Francesca Michielin, poi arrivati secondi.

Nella terza serata, giovedì 3 febbraio, voteranno il pubblico tramite televoto (con un peso del 50 per cento sul risultato complessivo) e la Demoscopica 1000 (sempre al 50 per cento). La media delle percentuali di voto e nelle prime due determinerà una nuova classifica generale che verrà data stasera intorno all'1 e 20.

Come cambierà la classifica

Nella serata delle cover, venerdì 4 febbraio, a votare sarà il pubblico attraverso il televoto (che vale il 34 per cento del risultato complessivo), la Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33 per cento) e la Demoscopica 1000 (33 per cento). La media delle percentuali complessive di voto ottenute durante la serata, e quelle delle serate precedenti determinerà una nuova classifica generale.

Il vincitore verrà proclamato sabato sera con un meccanismo che coinvolge pubblico a casa, giuria demoscopica e stampa e la canzone con la percentuale complessiva più alta vincerà il festival.

Chi vincerà?

Non è facile stabilire oggi chi vincerà. Ricordate tre anni fa il caso di Ultimo contro Mahmood? Vinse quest'ultimo, ma Ultimo aveva avuto più voti popolari. Tanto che giurò, quasi in lacrime, di non tornare più all'Ariston.

Le valutazioni sanremesi non sono allineate col mercato. Che invece è spietato. E da lunedì 6 febbraio diventerà sempre più difficile nascondere un insuccesso - o una scelta sbagliata della giuria - quando Spotify, per citare una piattaforma di streaming, ha 407 milioni di utenti attivi mensili di cui 180 milioni utenti paganti (premium). Bastano più o meno 10 euro di abbonamento mensili per scaricare la musica e dare le nostre preferenze.

Tra i più ascoltati di queste ore c'è anche Dargen D’Amico con Dove si balla (714mila), Achille Lauro con Domenica (672mila), Ti amo non lo so dire di Noemi (568mila), Duecentomila ore di Ana Mena (417mila), Gianni Morandi con Apri tutte le porte (399mila) e Miele di Giusy Ferreri in decima posizione (358mila).

© Riproduzione riservata