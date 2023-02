Sabato 11 ci sarà l’ultimo giorno in cui sarà proclamato il vincitore. Ecco i posizionamenti prima che si chiudano i giochi

Dopo la serata cover con i duetti degli artisti, è stata stilata una nuova classifica generale provvisoria in vista della finale di sabato 11 febbraio di Sanremo 2023.

Di fatto non ci sono grandi novità, anzi, Marco Mengoni, dato per favorito, ha vinto la serata cover e si posiziona ancora una volta in vetta alla classifica che porta all’ultimo giorno di festival.

Marco Mengoni, Ultimo, Alba Lazza, Cenere Mr Rain, Supereroi Giorgia, Parole dette male Tananai, Tango Madame, Il bene nel male Rosa Chemical, Made in Italy Elodie, Due Colapesce e Dimartino, Splash Gianluca Grignani, Quando ti manca il fiato Coma_Cose, L’addio Modà, Lasciami Articolo 31, Un bel viaggio LDA, Se poi domani Leo Gassmann, Terzo Cuore Paola e Chiara, Furore Ariete, Mare di guai Mara Sattei, Duemilaminuti Colla Zio, Non mi va gIANMARIA, Mostro Cugini di Campagna, Lettera 22 Levante, Vivo Olly, Polvere Anna Oxa, Sali (canto dell’anima) Will, Stupido Shari, Egoista Sethu, Cause perse

