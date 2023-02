Giovedì è il terzo giorno di Sanremo 2023 , tutti e 28 i big in gara si sono già esibiti nelle prime due giornate, giovedì 9 febbraio canteranno di nuovo tutti

Giovedì è il terzo giorno di Sanremo 2023, tutti e 28 i big in gara si sono già esibiti nelle prime due giornate, giovedì 9 febbraio canteranno di nuovo, questa volta tutti quanti. Ecco l’ordine di uscita completo annunciato in conferenza stampa, come promesso da Amadeus, gli ultimi delle passate serate saranno i primi.

Paola e Chiara, Furore

Mara Sattei, Duemilaminuti

Rosa Chemical, Made in Italy

Gianluca Grignani, Quando ti manca il fiato

Levante, Vivo

Tananai, Tango

Lazza, Cenere

Lda, Se poi domani

Madame, Il bene nel male

Ultimo, Alba

Elodie, Due

MrRain, Supereroi

Giorgia, Parole dette male

Colla Zio, Non mi va

Marco Mengoni, Due vite

Colapesce e Di Martino, Splash

Coma Cose, L’addio

Leo Gassman, Terzo Cuore

I cugini di campagna, Lettera 22

Olly, Polvere

Anna Oxa, Sali (canto dell’anima)

Articolo 31, Un bel viaggio

Ariete, Mare di guai

Setu, Cause perse

Shari, Egoista

gIANMARIA, Mostro

Modà, Lasciami

Will, Stupido

© Riproduzione riservata