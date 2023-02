Si parte alle 20:45 e si finisce anche stasera alle due. Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2023 infatti è arrivato il momento delle cover, gli artisti in gara si faranno accompagnare da altri colleghi per esibirsi in “duetti” di canzoni italiane e straniere che hanno fatto la storia della musica. La migliore esibizione sarà premiata a fine serata, prima della nuova classifica generale. Amadeus, così come raccomandato dal governo, leggerà un testo sul Giorno del Ricordo sulle foibe. Co-conduttrice della quarta serata sarà Chiara Francini, forse meno chiacchierata delle altre colleghe, ma ha promesso comunque di «fare arrabbiare» con il suo monologo (che sarà però dopo mezzanotte e mezza). Pochi gli ospiti, tra cui i ragazzi di “Mare fuori” e Carolina Crescentini. Questo perché tutti i cantanti di fatto porteranno ospiti.

20:45 – Saluti.A seguire Amadeus si chiede dove sia Gianni

che doveva entrare insieme a lui. Gianni in tenuta da podista entra correndo da platea e raggiunge il palco. Battute. A seguire Ama porta una giacca a Gianni e introduce il regolamento della gara dei duetti

20:51- Ariete e Sangiovanni, Cerco un centro di gravità permanente

20:57 – Will e Michele Zarrillo, Cinque giorni

21:03 -Elodie e Big Mama, American woman

21:09 – Amadeus e Gianni introducono Peppino Di Capri che canta Champagne. Al termine ingresso Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e vicesindaco Leandro Faraldi con il Premio Città di Sanremo alla carriera.

21:21 – Prima chiamata di Chiara Francini e gag

21:24 – Olly e Lorella Cuccarini, La notte vola

21:30 – Prima discesa Chiara Francini

21:33 – Ultimo ed Eros Ramazzotti (medley)

21:39 – Lazza, Emma e Marzadori, La fine

21:45 – Tananai, Biagio Antonacci e Don Joe, Vorrei cantare come Biagio

21:57 – Canzone Chiara Francini

22:00 – Shari e Salmo, medley Zucchero

22:06 -Grignani e Arisa, Destinazione paradiso

22:12 – Giorno del Ricordo delle foibe, Amadeus legge un testo con immagini sullo sfondo

22:16 – Leo Gassmann ed Edoardo Bennato, medley

22:28 – Articolo 31 e Fedez, medley

22:34 – Al Suzuki Stage La rappresentante di Lista

22:41 – Giorgia ed Elisa, Luce e Di sole e d’azzurro

22:47 – Amadeus e la gag Poltrone e sofà

22:55 – Colapesce e Dimartino con Carla Bruni, Azzurro

23:01 – Seconda discesa di Chiara Francini

23:04 -I Cugini di campagna e Paolo Vallesi, La forza della vita, Anima mia

23:10 – Mengoni e Kingdom choir, Let it be

23:17 – I ragazzi di “Mare fuori” e Carolina Crescentini

23:23 – Codici televoto

23:25 – Gianmaria e Manuel Agnelli, Quello che non c’è

23:31 – Takagi e Ketra salutano dalla nave Costa Smeralda

23:35 – Esibizione Takagi e Ketra

23:40 – Mr Rain e Fasma, Qualcosa di grande

23:46 – Madame e Izi, Via del campo

23:56 – Coma cose e Baustelle, Sarà perché ti amo

00:02 – Andrea Delogu e Claudio Cecchetto

00:06 – Rosa Chemical e Rose Villain, America

00:12 – Collegamento Radio 2

00:15 – Modà e Vibrazioni, Vieni da me

00:27 – Levante e Renzo Rubino, Vivere

00:33 – Oxa / Ilrjard Shaba, Un’emozione da poco

00:39 – Monologo Chiara Francini

00:53 – Sethu e Bunker 44, Charlie fa surf

00:59 – Discesa Autogol

01:02 – LDA e Britti, Oggi sono io

01:08 – Terza discesa Chiara Francini

01:11 – Mara Sattei e Noemi, L’amour toujours

01:17 – Spot Liguria

01:18 – Paola e Chiara / Merk e Kremont, medley

01:24 – Colla Zio e Ditonellapiaga, Salirò

01:37 – Gianni Morandi e l’omaggio a Lucio Dalla

01:45 – ClASSIFICA TOP FIVE COVER. A seguire ingresso laterale con i premi. presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e presidente del Consiglio comunale di Sanremo Alessandro Il Grande.

01:51 – Esibizione vincitori cover

01:56 – CLASSIFICA GENERALE

02:00 FINE PUNTATA

