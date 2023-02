In questa serata voteranno per la prima volta tutti: la stampa, la giuria demoscopica composta da un campione di 300 persone, e il pubblico da casa

Arriva al Festival di Sanremo 2023 la quarta serata, venerdì 10 febbraio, è la volta dei dei “duetti” con le cover. In mattinata è stato ufficializzato l’ordine di uscita degli artisti. In questa serata voteranno per la prima volta tutti: la stampa, la giuria demoscopica composta da un campione di 300 persone, e il pubblico da casa con il televoto (che conterà per il 34 per cento, 33 per cento gli altri due). La classifica finale sarà una media con le serate precedenti.

Ariete e Sangiovanni, Cerco un centro di gravità permanente Will e Michele Zarrillo, Cinque giorni Elodie e Big Mama, American woman Olly e Lorella Cuccarini, La notte vola Ultimo ed Eros Ramazzotti (medley) Lazza, Emma e Marzadori, La fine Tananai, Biagio Antonacci e Don Joe, Vorrei cantare come Biagio Shari e Salmo, medley Zucchero Grignani e Arisa, Destinazione paradiso Leo Gassmann ed Edoardo Bennato, medley Articolo 31 e Fedez, medley Giorgia ed Elisa, Luce e Di sole e d’azzurro Colapesce e Dimartino con Carla Bruni, Azzurro I Cugini di campagna e Paolo Vallesi, La forza della vita, Anima mia Mengoni e Kingdom choir, Let it be Gianmaria e Manuel Agnelli, Quello che non c’è Mr Rain e Fasma, Qualcosa di grande Madame e Izi, Via del campo Coma cose e Baustelle, Sarà perché ti amo Rosa Chemical / Rose Villain, America Modà e Vibrazioni, Vieni da me Levante e Renzo Rubino, Vivere Oxa / Ilrjard Shaba, Un’emozione da poco Sethu e Bunker 44, Charlie fa surf LDA e Britti, Oggi sono io Mara Sattei e Noemi, L’amour toujours Paola e Chiara / Merk e Kremont, medley Colla Zio e Ditonellapiaga, Salirò

