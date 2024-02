Ascolti record per Amadeus con la finale di Sanremo 2024. La serata finale è stata seguita dalle 21.27 all'1.59 da una media di 14 milioni 301mila telespettatori, pari al 74.1 per cento di share. L'anno scorso l'ultima serata del festival raccolse una media di 12 milioni 256mila telespettatori pari al 66 per cento di share. Si tratta del miglior risultato dal 1995 a oggi. Meglio di Amadeus, negli ultimi 29 anni solo il Festival di Pippo Baudo con Claudia Koll e Anna Falchi, che registrò uno share del 75.2 per cento.

Per quanto riguarda le fasce di ascolto, la prima parte di serata (dalle 21.27 alle 23.31) ha raccolto 17.281.000 spettatori per uno share del 78 per cento di share. La seconda parte (dalle 23.34 alle 01.59), è stata vista da 11.724.000 spettatori e uno share del 78.8 per cento share. Lo scorso anno la prima parte, dalle 21,25 alle 23,54, era stata vista da 14.423.000 di spettatori per uno share del 62.1 per cento, mentre la fascia dalle 23.58 alle 01.59, aveva totalizzato 9.490.000 di spettatori per il 73.7 per cento di share.

© Riproduzione riservata