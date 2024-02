Il 67,8 per cento di share registrato ieri al Festival di Sanremo condotto da Amadeus e Lorella Cuccarini, segna il nuovo record per una quarta serata della kermesse dall'introduzione del sistema di rilevazione degli ascolti. Fino a ieri, infatti, il miglior risultato di sempre nella penultima serata di Festival da quando esiste l'Auditel, era stato fissato nel 1987 da Pippo Baudo e Carlo Massarini (al Palarock) con il 67.5 per cento e 13,2 milioni di spettatori nella fascia oraria dalle 20.44 alle 2.

L'anno scorso la quarta serata di Sanremo 2023, anch'essa dedicata a duetti e cover, è stata seguita da 11.121.000 spettatori e 66,5 per cento di share. Le prime tre serate erano state ugualmente le migliori dal 1995.

Per quanto riguarda le fasce di ascolto, la prima parte di serata (dalle 21,25 alle 23,35) ha raccolto 15.531.000 spettatori per uno share del 65,1% di share. La seconda parte (dalle 23,38 alle 01,59), è stata vista da 8.398.000 spettatori e uno share del 73,2 per cento share. Lo scorso anno la prima parte, dalle 21,25 alle 23,41, era stata vista da 15.046.000 di spettatori per uno share del 65,2 per cento, mentre la fascia dalle 23,44 alle 01,59, aveva totalizzato 7.041.000 di spettatori per il 69,7 per cento di share.

