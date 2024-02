La terza serata della 74esima Festival di Sanremo, con co-conduttrice Teresa Mannino, segna un ascolto medio del 60,1 per cento di share con 10.001.000 spettatori. Lo scorso anno la seconda serata aveva registrato un ascolto medio di 9.240.000 spettatori per uno share del 57,6 per cento di share.

La prima serata del festival di Sanremo con co-conduttore Marco Mengoni ha totalizzato 10 milioni 561mila telespettatori con il 65,1 per cento di share. Si tratta di un risultato superiore rispetto all’anno precedente. La seconda serata ha segnato una flessione al 60,1 per cento.

