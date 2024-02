Dopo la vittoria di Angelina Mango al festival di Sanremo 2024 sono scoppiate le polemiche social dei fan del rapper napoletano sul voto della Sala Stampa, decisivo per il sorpasso di Mango.

Il risultato finale della classifica Top5, ottenuto con la media dei voti di sala stampa, giuria radio e televoto, ha decretato la vittoria Angelina Mango con il 40,3 per cento. Al secondo posto Geolier con il 25,2 per cento, al terzo Annalisa con il 17,1 per cento, al quarto Ghali con il 10,5 per cento e al quinto Irama con il 6,9 per cento. La modalità per elaborare il risultato non è stata apprezzata da tutti.

Il televoto

Nei risultati del televoto le cose erano infatti andate molto diversamente: Geolier aveva sbancato con il 60 per cento, Angelina Mango era seconda ma con grandissimo distacco, avendo ottenuto il 16,1 per cento dei voti telefonici. Terzo era Ghali con l'8,3 per cento, quarta Annalisa con l'8 per cento e Irama quinto con il 7,5 per cento.

Dunque, è risultato chiaro che la sala stampa – che era chiamata ad esprimere una sola preferenza nello spareggio finale a 5 – abbia votato in massa per Angelina Mango.

Su X è intervenuto anche il rapper Frankie Hi-Nrg: «Comunque se fossi uno di quel 60 per cento che ha televotato Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16 per cento, vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica, ecco forse mi sentirei preso in giro».

La polemica è stata girata alla vincitrice, che ha risposto: «Non l’avevo letto. L’ha scritto Frankie hi-nrg? Mi dispiace molto perché lo stimo. Mi sono resa conto della mia vittoria quando sono uscita dall'albergo questa mattina e c'erano le persone che mi accoglievano. E me ne accorgo ogni volta che vedo la risposta del pubblico quando sono sul palco. Per me quella è una vittoria, non è un premio».

Il tema è tornato anche in conferenza stampa, quando i rappresentanti della Rai hanno comunicato che «una riflessione verrà fatta».

