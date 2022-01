Achille Lauro è pronto a tornare a Sanremo, e lo fa tra i 25 Big in gara a Sanremo, con il brano Domenica. La quarta partecipazione consecutiva tre in gara - la prima folgorante con Rolls Royce, seguita da Me ne frego «che è stato un evento dirompente» ha raccontato. Superospite fisso l'anno scorso, è stata una sorta di record festivaliero per l'istrionico artista che sul palco dell'Ariston ha suscitato sempre interesse e attirato critiche sul suo stile.

La storia

Al secolo Lauro De Marinis, è nato nella scena rapper italiana poco prima che nascesse la trap, di cui si sentono i primi influssi. Noto per i suoi lavori nell'hip hop, dalla sua prima partecipazione a Sanremo con il brano Rolls Royce nel 2019 confluita nell’album 1969.

Achille Lauro pubblica l'11 febbraio «Lauro - Achille Idol Superstar», una nuova edizione dell'ultimo album, con sette brani nuovi (compreso il brano sanremese), naturale prosecuzione evolutiva del percorso fatto con 1969 e che si presenta come crossover tra diversi generi. L'album è solo il primo di una serie di appuntamenti di Lauro per il 2022: il tour con l' Electric Orchestra al via il 27 maggio a Roma con tre date prima di attraversare tutta l'Italia e la collaborazione con Amazon Prime Video che lo porterà a scrivere colonne sonore ma anche a recitare in piccoli camei. E sarà anche il primo artista in Europa a tenere un evento-concerto nel mondo del metaverso e del gaming.

Domenica

È come i cani che si annusano, oh no

Oppure i gatti che girano al porto

Negli occhi è rock ‘n’ roll

Sembra ti tocchino

Oh my God

Città peccaminose

Donne pericolose

L’amore è un’overdose

150 dosi

Oh sì, sì

Fanculo è Rollin’ Stone

Ah ah ah

È zucchero e lampone

Mi ingoia come un boa

Lei dice “come osi”

Poi mi spoglia

È come un ladro

No

Le tratto bene se no si innamorano ah, ah

Più tardi in camera

Sì poi ti chiamerò

È come fosse domenica

Baby, è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Si domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no, no

E se li fisso non rispondono

Esco dal bagno con 3 figli e moglie

E mamma guarda come dondolo

Ho un brutto voto dopo il compito

La sposo? La sposo, come no

Le voglio bene ma mi dò per morto

Ah ah ah

Sta vita è un roller coaster,

Romanzo rosa, no piuttosto un porno

Oh

È come fosse domenica,

Baby è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Sì, domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no no

