«Le violazioni accertate», si legge in una nota, «riguardano cinque episodi di mancata indicazione dell'inserimento di messaggi pubblicitari e il caso della pubblicità occulta del social network Instagram e del profilo del conduttore Amadeus»

Ricordate la scena dell’ultimo Sanremo, con Amadeus che accetta di aprire un suo profilo su Instagram, seguendo l’invito di Chiara Ferragni? Secondo l’Agcom, la Rai così ha fatto pubblicità occulta al social network e al profilo personale del conduttore (che teoricamente potrebbe sfruttare tanta visibilità e il ritorno in termini di “follower”).

Lo ha sancito l’agenzia, giovedì, in una riunione della Commissione per i servizi e i prodotti. La stessa commissione ha poi deciso di richiamare la Rai per l’esibizione di Blanco: il cantante aveva preso a calci la scenografia, a causa dei problemi audio.

La multa

In una nota, la commissione ha spiegato che per la pubblicità occulta la Rai è stata multata per più di 170mila euro, con un solo voto contrario, «per la violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari durante il "73mo festival della canzone italiana di Sanremo"».

