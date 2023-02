Un ordigno rudimentale è stato trovato in via Fiume, a Sanremo, a circa 700 metri dal teatro Ariston dove è in corso il Festival della canzone italiana. Sul posto gli artificieri. A quanto riporta il Corriere della Sera il pacco era a terra vicino a uno scooter parcheggiato poco fuori dalla zona rossa instaurata attorno all’evento.

Non ci sarebbe stato il reale rischio di esplosione e si tratterebbe perciò di un’azione dimostrativa. Il pacco sarebbe stato trovato da un agente di polizia

