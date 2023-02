Due rose: una gialla e una blu, i colori della bandiera dell’Ucraina. Tananai ha sceso così le scale dell’Ariston nella serata finale di Sanremo 2023. Il brano dell’artista, Tango, è dedicato al paese invaso dalla Russia lo scorso febbraio, e il cantante ha voluto omaggiare Kiev in diretta nella stessa serata in cui è attesa la lettura della lettera del presidente Volodymyr Zelensky.

Al termine dell’esibizione Tananai ha voluto aggiungere: «In un anno mi avete fatto crescere», e ha raccontato: «Sono contento - ha poi aggiunto - soprattutto per Lisa, Olga e Maxim, protagonisti del mio video senza cui questa canzone non esisterebbe e non esisterebbe la cosa di cui vado più fiero». I protagonisti del video sono infatti un ragazzo e una ragazza ucraini divisi dalla guerra, che insieme hanno una figlia, Liza. L’ambasciata lo ha ringraziato pubblicamente.

I post

Tananai dopo l’esibizione ha pubblicato un post su Instagram: «L’ho cantata per voi»

L’ambasciata dell’Ucraina in Italia ha fatto un tweet, ringraziandolo per il sostegno.

