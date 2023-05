Una famiglia è stata colpita da una raffica di proiettili mentre si trovava all’interno di un bar a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. I dieci colpi d’arma da fuoco hanno colpito una famiglia di tre persone che stava cenando all’esterno del locale. Il padre è stato ferito lievemente alla mano ed è ricoverato all’ospedale Cardarelli, la madre è stata ferita all’addome mentre la figlia di 10 anni è stata colpita alla testa ed è in gravi condizioni. La bambina verrà operata a breve, al momento non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti ieri sera i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna (Napoli). Non sono chiare le motivazioni della sparatoria, le indagini degli inquirenti sono ancora in corso per capire la dinamica e individuare i responsabili. Secondo gli investigatori la famiglia potrebbe anche essere stata colpita “accidentalmente”.

