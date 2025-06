La senatrice a processo a Roma per l’informativa del 2023 sul finanziere Zeno. E il tribunale di Milano apre la procedura di liquidazione giudiziale per una delle sue società. «Debiti per 1,4 milioni»

Una giornata nera per Daniela Santanchè. La ministra del Turismo questa mattina è stata rinviata a giudizio per diffamazione contro Giuseppe Zeno, l’azionista di minoranza di Visibilia dai cui esposti è nata l’inchiesta che ha portato la senatrice a processo a Milano per falso in bilancio.

La decisione è stata presa dal giudice capitolino Alfonso Sabella, dopo il deposito delle memorie difensive delle parti. Il processo inizierà il prossimo 16 settembre. I fatti riguardano l'informativa in Senato (trasmessa anche su YouTube) del 5 luglio 2023 tenuta dalla ministra durante la quale quest’ultima avrebbe offeso Zeno.

«È una sorta di finanziere che è partito molti anni addietro da Torre del Greco, si è trasferito prima a Londra, poi in Svizzera e successivamente a Montecarlo e ora risiede alle Bahamas... In ogni caso, fa riferimento a inverosimili e oscure mie manovre solo dopo, lo vorrei dire chiaro, aver inutilmente tentato di costringermi ad accordi per me inaccettabili. Questo, però, è un tema a parte su cui purtroppo non posso aggiungere altro, perché sarà oggetto di apposita inchiesta giudiziaria che chiarirà, anche grazie a registrazioni vocali, le finalità che hanno ispirato chi ha attivato tutto ciò e quando poi un socio di minoranza, residente nelle Bahamas, di cui credo di aver detto tutto prima, ha avanzato proposte per noi irricevibili, lo abbiamo contestualmente diffidato tramite uno studio legale», le parole pronunciate all’epoca da Santanchè. Parole che, come detto, oggi sono state ritenute diffamatorie. Non è d’accordo la senatrice che tramite il suo avvocato Nicola Pelanda commenta: «Non si capisce quali siano le affermazioni che hanno potuto recare una lesione alla persona offesa, non capisco in quale parte ci possa essere la diffamazione. Credo che una cosa del genere serva solo a caricare il ruolo dei tribunali, mandando a giudizio su fatti che non hanno rilevanza penale».

Il fallimento

Ma le grane per la ministra del governo Meloni non finiscono qui. Sempre questa mattina infatti il tribunale fallimentare di Milano ha aperto la procedura di liquidazione giudiziale per Ki group Holding spa, un'altra delle società del gruppo del bio-food un tempo guidato dalla senatrice, già indagata per bancarotta per il fallimento di Ki Group srl, e dall'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro.

«Debiti erariali e previdenziali di circa 1,4 milioni di euro», un «patrimonio netto negativo» di oltre 6,5 milioni di euro, la «mancata soluzione alternativa della crisi e dell'insolvenza» e uno «stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni». Per tutte queste ragioni – riportate dai giudici della seconda sezione civile del tribunale nella sentenza – si è dunque proceduto all’apertura della liquidazione giudiziale per Ki Group Holding.



