«Sentiamo il dovere di agire, di organizzarci, di alzare la voce», le università si mobilitano per Gaza

Chiara Sgreccia
01 ottobre 2025 • 11:56

Dopo la Sapienza di Roma gli studenti occupano anche gli atenei di Napoli e Padova. A Genova sono entrati al rettorato. A  Milano, Bologna, Bari, Palermo, Pisa e Perugia sono in corso assemblee e presidi permanenti: «Per la Palestina blocchiamo tutto. È tempo di prendere posizione per fermare il genocidio»

«Se l’Idf attacca la Global Sumud Flotilla «bloccheremo tutto». È questo il piano di migliaia di studenti di tutto il paese che, delusi dall’inazione del mondo e del governo italiano, puntano a rompere il muro di silenzio e indifferenza che ha permesso che a Gaza l’esercito israeliano uccidesse oltre 65 mila persone negli ultimi due anni, nella maggior parte dei casi - mostrano i dati - civili. «Quello che accade nella Striscia è un crimine contro l’umanità. Non possiamo più accettare il silenzi

