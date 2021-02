C’è una possibile svolta nel caso dei due coniugi di Bolzano spariti lo scorso 4 gennaio. I vigili del fuoco infatti avrebbero ritrovato il corpo di Peter Neumair dopo che sabato scorso hanno rinvenuto quello della moglie Laura Perselli. Il corpo di un uomo è stato ritrovato nell’Adige, all’altezza di Laimburg, nella zona di Vadena a sud di Bolzano. Le ricerche del 63enne erano riprese dopo le interruzioni a causa del maltempo dei giorni scorsi.

Il ritrovamento dei due corpi

Peter Neumair, insegnante in pensione bolzanino era scomparso insieme alla moglie lo scorso 4 gennaio. A lanciare l'allarme della loro improvvisa sparizione è stata la figlia Madè, che non riusciva a contattare la madre. Il corpo della donna era stato ripescato dall'Adige tra gli abitati di San Floriano e Laghetti, a sud di Bolzano. I carabinieri avevano messo in sicurezza l'intera zona e bloccato gli accessi al ponte. I vigili del fuoco avevano intensificato le ricerche per cercare di recuperare il corpo del marito Peter Neumair che sospettavano fosse nella stessa area.

Il ritrovamento dei due corpi è stato reso possibile grazie all'abbassamento del fiume Adige di circa trenta centimetri. Infatti, la società idroelettrica Alperia ha ridotto il deflusso delle dighe di Glorenza, Naturno, Tel e Marlengo, Lana e Brunico, abbassando i livelli del corso d’acqua.

Il figlio indagato

Dal 19 gennaio Benno Neumair, figlio della coppia, risulta indagato per l’omicidio dei due coniugi. Ai carabinieri Benno ha riferito di non essersi accorto dell'assenza dei genitori perché aveva passato la serata e la notte della loro scomparsa con un'amica. Secondo gli inquirenti, il possibile movente dell’uccisione sarebbe stato un litigio sugli studi universitari del ragazzo, il quale ora è indiziato per duplice omicidio e occultamento di cadavere. Il quotidiano Alto Adige fa sapere che il legale ha comunicato a Benno, attualmente in carcere, il ritrovamento del cadavere della madre e che il figlio è stato molto dispiaciuto per la notizia.

