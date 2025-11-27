Le ipotesi di reato sono quelle di aggiotaggio e ostacolo alle Autorità di vigilanza. Secondo gli inquirenti i tre indagati avrebbero concordato l’«Ops-Offerta pubblica di scambio» da 13,5 miliardi di euro con la quale Monte dei Paschi di Siena, di cui il governo era il primo azionista, tra gennaio e ottobre 2025 ha conquistato il controllo di Mediobanca

Aggiotaggio e ostacolo alle Autorità di vigilanza. Sono le due ipotesi di reato per cui, come rivela il Corriere della sera, l’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica e della controllante lussemburghese Delfin sarl Francesco Milleri e l’ad di Monte dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio sono indagati dai pm di Milano.

Secondo gli inquirenti, riporta il Corriere, i tre indagati avrebbero concordato l’«Ops-Offerta pubblica di scambio» da 13,5 miliardi di euro (accolta in Borsa dal 62% di adesioni) con la quale Monte dei Paschi di Siena, di cui il governo era il primo azionista, tra gennaio e ottobre 2025 ha conquistato il controllo di Mediobanca, a sua volta prima azionista con il 13,2% di Generali in cui possiedono già corpose quote Caltagirone e Delfin.

Anche il gruppo Caltagirone e la Delfin, come persone giuridiche, sono indagate dal pool economico del procuratore aggiunto Roberto Pellicano in base alla legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi dai vertici nell’interesse aziendale.

