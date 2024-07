Sono due le persone decedute a Scampia dopo il crollo del ballatoio di una delle Vele. Tredici i feriti, di cui sette bambini di età compresa tra i 2 e gli 8 anni che hanno riportato traumi, fratture e contusioni.

La prima vittima è un giovane di 29 anni che sarebbe deceduto sul colpo, oltre a lui è morta una donna di 35 anni al suo arrivo in ospedale a seguito delle ferite riportate. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco all'alba non vi sono più persone sotto le macerie.

Cosa è successo

Da una prima ricostruzione il crollo si è verificato intorno alle 22:30 del 22 luglio al terzo piano della Vela B, chiamata anche Vela Celeste. Poco dopo il crollo il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che si è recato sul posto per un sopralluogo con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ha riunito il centro coordinamento soccorsi per il raccordo tra le forze di polizia, anche nell'obiettivo di mettere in sicurezza l’area e trovare una sistemazione alle persone sfollate. Il prefetto ha disposto i servizi di vigilanza ed antisciacallaggio da parte delle forze dell'ordine, visto che l'edificio è stato evacuato, mentre il sindaco di Napoli ha organizzato l'assistenza dei servizi sociali sul posto.

Intanto è stata aperta un'indagine e gli accertamenti sono stati affidati alla polizia. Non si esclude alcuna ipotesi: la più accreditata è quella di un cedimento strutturale.

Il progetto di riqualificazione

Dopo l’abbattimento di due Vele avvenuto nel 2003 e nel 2020, a inizio anno altre due sono state demolite. Per la Vela Celeste, invece, i piani della giunta di Napoli erano diversi. Per la struttura sono stati stanziati 18 milioni di euro nel Piano periferie del sindaco Manfredi. Il progetto prevede la riqualificazione degli spazi comuni, del garage, dei porticati e dei collegamenti.

