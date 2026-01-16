Scampia oltre Gomorra: la rinascita collettiva sulle macerie delle vele

true false

Le pinze meccaniche hanno morso il cemento. Tra chi ha assistito, c’era chi non riusciva a trattenere l’emozione. A Scampia, delle famigerate Vele ormai è rimasto poco. Dopo le demolizioni principali della Vela Verde nel 2020 e della Vela Gialla nel 2025, è caduta a dicembre la Vela Rossa, trascinando balconi e strati di vernice presenti sui muri come tracce di vita. Costruito tra il 1972 e il 1980 per rispondere ai problemi della periferia nord di Napoli, il complesso residenziale è diventato n