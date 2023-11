Sono circa 8mila, secondo gli organizzatori, i lavoratori che partecipano al corteo della Cgil e della Uil in occasione dello Sciopero di tutte le regioni del Nord contro la manovra del governo. Alla testa del corteo il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Atteso il suo intervento in piazza Castello.

Sono esclusi dalla mobilitazione il trasporto pubblico locale e il pubblico impiego che hanno scioperato il 17 novembre.

Al corteo di Brescia partecipa il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al quale sono affidate le conclusioni.

Dopo gli scioperi e le manifestazioni del 17 e del 20 novembre, la protesta di Cgil e Uil 'Adesso basta!' per alzare i salari, estendere i diritti e per contrastare la legge di bilancio, proseguirà con scioperi e manifestazioni il 27 novembre in Sardegna e il primo dicembre nelle regioni del Sud.

Sul palco dell'evento di Domani Landini scopre di essere stato convocato per il giorno dopo da Meloni a palazzo Chigi, in coincidenza con gli scioperi nel nord Italia. Dopo le polemiche la premier deciderà di rinviare l'incontro

