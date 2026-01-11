La sera del 6 gennaio è’ uscita di casa con la sua bicicletta, ma non è più tornata, mentre il mezzo è stato ritrovato appoggiato e chiuso con il lucchetto

false false

Proseguono le ricerche di Annabella Martinelli, ventiduenne studentessa di Giurisprudenza iscritta all’università di Bologna, scomparsa da Padova – la città di residenza - di cui si sono perse le tracce lo scorso sei gennaio a Teolo, in provincia di Padova. Impegnati nelle ricerche i Vigili del fuoco con specialisti in topografia applicata al soccorso, due unità cinofile, due operatori Sapr (droni) e l’elicottero del reparto volo dei Vigili del fuoco di Venezia. Il sei gennaio sera, intorno alle 20, si è allontanata da casa in sella alla sua bicicletta, ma non è più tornata. Al momento restano aperte tutte le ipotesi, non si esclude un iniziale allontanamento volontario.

Le operazioni di ricerca si concentrano sui Colli Euganei, dove sabato è stata ritrovata la bicicletta della ragazza che è stato ritrovato appoggiato e chiuso con il lucchetto, un dettaglio che farebbe pensare alla volontà di tornare a riprenderlo. Le ultime celle telefoniche agganciate dal cellulare della ragazza, non più raggiungibile dal 7 gennaio, hanno consentito di restringere l’area alla zona di Teolo. I soccorritori operano tra Monte Grande, Monte della Madonna e Rocca Pendice. Familiari e amici, che hanno lanciato appelli sui social, stando a quanto riportato da il Mattino di Padova non escludono che la giovane possa essersi spostata verso Bologna o aree limitrofe e invitano chiunque abbia informazioni a contattare i carabinieri. Al momento restano aperte tutte le ipotesi, compreso un possibile allontanamento volontario.

© Riproduzione riservata