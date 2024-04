Gli studenti si sono ritrovati sul pratone dell’Università Sapienza di Roma per protestare contro i bandi di ricerca tra Italia e Israele ma, usciti dalla città universitaria, sono stati bloccati dalla polizia.

Secondo quanto raccontato dagli studenti del Fronte della gioventù comunista, almeno tre ragazzi sono stati fermati e ci sarebbero dei feriti.

Gli studenti scrivono sui social e chiedono le dimissioni della rettrice Antonella Polimeni e criticano la blindatura del Senato accademico: «Di fronte alla mobilitazione degli studenti di oggi la risposta della Sapienza è stata nuovamente un Senato Accademico blindato e la celere.

L'ateneo è disposto a caricare i propri studenti piuttosto che ascoltare le istanze di migliaia tra studenti, ricercatori e docenti».

Sui social la ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha espresso la sua vicinanza alla rettrice e ha condannato la violenza delle proteste: «La mia vicinanza alla rettrice, Antonella Polimeni. Quello che sta accadendo all'Università La Sapienza è vergognoso. La protesta legittima non può mai sfociare in violenza e prevaricazione. La decisione del Senato evidenzia che la comunità accademica non accetta imposizioni da una minoranza che vorrebbe isolare le università italiane dal contento internazionale. La ricerca non si boicotta».

