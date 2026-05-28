Dal Libano alla Spagna: 200 milioni di euro

Cayman, lingotti e cocaina: il tesoro di Messina Denaro

Nello Trocchia
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28 maggio 2026 • 20:33

«All'epoca i calabresi vendevano la cocaina a 31 mila euro mentre il Tamburello riusciva a venderla a 24 mila euro al chito», racconta il pentito. Tamburello era il signore della droga per conto di Messina Denaro. Il figlio del trafficante ha costruito lo schema per far sparire i soldi, scoperto dalla guardia di finanza

La propaganda del governo strumentalizza persino il sequestro del tesoro di Matteo Messina Denaro: Palazzo Chigi ha fatto sapere che userà il malloppo da 200 milioni (tra immobili, conti, società) per aumentare la sicurezza nelle stazioni. Purtroppo non è una battuta, ma una dichiarazione reale. Nessuno ha fatto notare al governo, però, che questo non è il primo provvedimento di una tale portata contro le mafie. E dunque la domanda è: non potevano usare quelli già in cassa del fondo di giustizia

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Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.