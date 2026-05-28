Cayman, lingotti e cocaina: il tesoro di Messina Denaro

«All'epoca i calabresi vendevano la cocaina a 31 mila euro mentre il Tamburello riusciva a venderla a 24 mila euro al chito», racconta il pentito. Tamburello era il signore della droga per conto di Messina Denaro. Il figlio del trafficante ha costruito lo schema per far sparire i soldi, scoperto dalla guardia di finanza

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La propaganda del governo strumentalizza persino il sequestro del tesoro di Matteo Messina Denaro: Palazzo Chigi ha fatto sapere che userà il malloppo da 200 milioni (tra immobili, conti, società) per aumentare la sicurezza nelle stazioni. Purtroppo non è una battuta, ma una dichiarazione reale. Nessuno ha fatto notare al governo, però, che questo non è il primo provvedimento di una tale portata contro le mafie. E dunque la domanda è: non potevano usare quelli già in cassa del fondo di giustizia