La polizia di Milano ha scoperto un deposito di armi in un garage di Cambiago, hinterland Est di Milano. Pistole, granate, kalashnikov, mitragliette, bombe a mano, giubbotti antiproiettile e centinaia di proiettili, un vero e proprio arsenale che si pensa sia stato a disposizione della Curva Nord interista.

Arrestato, in qualità di usufruttuario del magazzino, un ultras dell’Inter ritenuto vicino all'ex capo ultras Andrea Beretta, in carcere dal 4 settembre per l'omicidio di Antonio Bellocco. Il magazzino è intestato a una società riconducibile ai vertici della Curva Nord. La perquisizione della Squadra mobile di Milano è iniziata nel tardo pomeriggio di venerdì 22 novembre ed è terminata questa mattina all’alba.

L’arrestato è Cristian Ferrario, 50 anni, dipendente del negozio della curva nord dell’Inter We are Milano.

L'arsenale era conservato in un magazzino poco distante dalla casa di Andrea Beretta e nella disponibilità della persona arrestata e portata al carcere di San Vittore.

