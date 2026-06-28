I sarti di comunità: maestri per ricostruire relazioni e territori

true false

«Dopo innumerevoli incontri e storie ascoltate, la mia attenzione si è spostata: sono passato dal concetto di restanza a quello di abitare». Gianluca Palma, agitatore culturale, dal Salento, dove vive, è impegnato da tempo nel ricreare un senso dei luoghi, unito a una rete di conoscenza e connessione tra diverse esperienze in tutto il Sud. «Per quanto io sia profondamente legato alla restanza, ho notato che spesso questo termine viene frainteso con un restare a oltranza, una sorta di lotta alla