Avere un’aula fresca è un diritto, per un piano scolastico anti calore

Il rientro in classe con l’ennesima ondata di calore. La Società italiana di medicina ambientale propone di rinviare l’apertura. La misura del ministero tardiva e insufficiente: il surriscaldamento è un fenomeno strutturale, serve un progetto per adeguare gli edifici

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Indovinello: è un posto in cui siamo stati tutti e che non cambia mai. Cos’è? Altro indizio: salgono le temperature, si alternano i governi, si susseguono le generazioni, ma i suoi edifici restano gli stessi: desueti, inefficienti. Insicuri. Cos’è? È la scuola. Mentre l’Italia è alle prese con la sesta ondata di calore, per correre ai ripari si prova a posticipare il rientro in aula. Intanto il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara approva lo stanziamento di 20 milioni per l’acquisto di di