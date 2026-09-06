il ministero stanzia 500 euro per edificio scolastico

Avere un’aula fresca è un diritto, per un piano scolastico anti calore

Francesca Fulghesu
Segui Domani su Google
06 settembre 2026 • 21:59

Il rientro in classe con l’ennesima ondata di calore. La Società italiana di medicina ambientale propone di rinviare l’apertura. La misura del ministero tardiva e insufficiente: il surriscaldamento è un fenomeno strutturale, serve un progetto per adeguare gli edifici

Indovinello: è un posto in cui siamo stati tutti e che non cambia mai. Cos’è? Altro indizio: salgono le temperature, si alternano i governi, si susseguono le generazioni, ma i suoi edifici restano gli stessi: desueti, inefficienti. Insicuri. Cos’è? È la scuola. Mentre l’Italia è alle prese con la sesta ondata di calore, per correre ai ripari si prova a posticipare il rientro in aula. Intanto il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara approva lo stanziamento di 20 milioni per l’acquisto di di

Francesca Fulghesu
Francesca Fulghesu
Francesca Fulghesu

Nata e cresciuta a Milano, è laureata in Lettere moderne con una tesi sulla poesia di Giovanni Giudici. Si occupa di scuola, cultura e diritti. Ha insegnato nella scuola pubblica. Collabora con Domani e Ilfattoquotidiano.it ed è la caporedattrice della rivista di arte e filosofia La tigre di carta. Fa ricerca indipendente in ambito filologico