Ma quale declino dell’educazione, a scuola troppa iniquità e ingiustizia
11 agosto 2025 • 07:00
Nel Mezzogiorno solo il 15% delle primarie offre il tempo pieno contro il 50% del Nord. I nidi coprono appena il 13% dell’utenza in Sicilia e Calabria. Il sistema scolastico è minato da scarse equità ed efficienza. Ma la narrazione del ministro Valditara è differente