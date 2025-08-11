Nel Mezzogiorno solo il 15% delle primarie offre il tempo pieno contro il 50% del Nord. I nidi coprono appena il 13% dell’utenza in Sicilia e Calabria. Il sistema scolastico è minato da scarse equità ed efficienza. Ma la narrazione del ministro Valditara è differente

In Italia si è consolidata, trasversalmente nel dibattito pubblico e politico, una narrazione tanto radicata quanto infondata: la nostra scuola sarebbe in declino, indebolita da riforme lassiste, pedagogie indulgenti e da un’eccessiva apertura all’inclusione.

A questa diagnosi si accompagna, soprattutto da parte dei settori conservatori — in primis il governo Meloni e il ministero guidato da Valditara — una ricetta solo in apparenza risolutiva: restaurare autorità, rigore, selezione. Ma quella che si presenta come modernizzazione è, in realtà, una regressione: il ritorno a pratiche superate, prive di riscontro empirico e smentite da decenni di ricerca scientifica. Una proposta ideologica, alimentata da percezioni distorte e bias cognitivi diffusi, che tuttavia trova consenso anche tra ampi settori delle élite politiche e accademiche del Paese.

Un sistema che regge

Il mito declinista esercita presa perché sollecita un immaginario nostalgico largamente diffuso in una popolazione mediamente in età avanzata: “una volta si studiava di più”, “il dolore educa”, “l’inclusione ha abbassato il livello”. Ma i dati raccontano altro.

L’Italia mantiene performance scolastiche stabili, in un contesto progressivamente più complesso e inclusivo. Le prove Pisa 2022 (sono le rilevazioni internazionali che ci dicono delle competenze in literacy, matematica e scienze dei quindicenni dell’area Ocse) mostrano risultati in linea con la media Ocse: 471 in matematica, 482 in lettura, 477 in scienze.

Le rilevazioni Iea (Timss, Pirls) collocano la primaria italiana tra le migliori in Europa, e nelle prime venti nel mondo, soprattutto in contesti cooperativi e inclusivi. Le prove Invalsi (rilevazioni nazionali in diversi livelli degli studi) confermano una sostanziale tenuta dal 2009 al 2023, con flessioni fisiologiche nel post-pandemia. Nessun tracollo, nessuna disfatta: solo un sistema che regge, pur tra difficoltà e disparità, l’aumento della complessità educativa.

Dimenticare il Sud

Il vero problema della scuola italiana non è il declino che non c’è, ma la disuguaglianza. Le diseguaglianze strutturali – territoriali, sociali, infrastrutturali di offerta – minano l’equità e frenano l’efficacia del sistema. Soffriamo per una scuola ancora non sufficientemente inclusiva, non del contrario.

Nel Mezzogiorno, solo il 15% delle primarie offre tempo pieno contro il 50% del Nord; i nidi coprono appena il 13% dell’utenza in Sicilia e Calabria. Palermo, quinta città d’Italia offre solo 7 posti al nido ogni 100 bambini, recentemente il sindaco espressione di una coalizione di centro destra ha dichiarato serenamente che «a Palermo non vi sono aree destinabili a nidi». Una dichiarazione che è la chiave di lettura sintetica di quel che è accaduto e accade: il disinvestimento sull’educazione al Sud non è solo il frutto di “distrazione” statale ma di sciatteria politica e amministrativa anche e soprattutto delle stesse classi dirigenti del Sud.

Sono numeri che raccontano mancati impegni delle istituzioni nei luoghi in cui quegli obblighi sono più vitali, dove le condizioni familiari, economiche, sociali sono di gran lunga inferiori e dove avrebbero impatti decisivi e misurabili. Non solo in termini di civiltà e progresso culturale e sociale, ma anche di crescita economica.

Il bilancio positivo

Invece ci lamentiamo di effetti direttamente legati a quelle cause imputandoli al “declino del presente” rispetto a un passato roseo che mai s’è visto: competenze di base più basse, l’abbandono scolastico che supera il 20% in alcune province (il tasso medio nazionale è intorno al 10%); il tasso Neet dei 18-34enni è tra i più alti d’Europa (Eurostat 2024), le medie nazionali delle comparazioni nazionali delle competenze di base che stagnano.

Anche se, e lo dimentica chi lo vuol dimenticare, sono cifre dolorose sì, ma ampiamente migliori rispetto a ieri. A fronte di condizioni tanto diseguali, comunque la scuola italiana “tiene”. Basterebbe un investimento deciso e mirato su quelle percentuali di offerta per balzare più su. Un investimento nel verso di una maggiore inclusione, in avanti, verso una scuola più democratica. Non perché lo dico io, ma perché lo confermano scaffali di indagini e studi.

Altre riflessioni possono farsi leggendo i dati Ocse-Piaac 2023 (misurano le competenze di base della popolazione dell’area Ocse nella fascia 16-65 anni, quindi riguardano la popolazione adulta): il 28% della popolazione adulta italiana è in condizione di analfabetismo funzionale, con punte più alte tra le generazioni nate tra gli anni ’50 e ’70, ed è questa la vera emergenza ignorata e non affrontata.

Ci dicono che comparando le due fasce più lontane in quelle rilevazioni, le competenze degli adolescenti sono oggi superiori a quelle degli adulti: sono i figli della “scuola di oggi” ad avere migliori risultati rispetto a quelli della scuola che la destra rimpiange.

Altro che declino: la scuola democratica della Costituzione negli anni ha funzionato portando progressivamente sui banchi la quasi totalità della popolazione e lentamente ma progressivamente innalzando la media dei rendimenti. È un bilancio positivo.

Punire per educare non funziona

Il paradigma punitivo, al contrario, è fallimentare. La retorica del rigore si traduce in pratiche didattiche trasmissive, autoritarie, spesso umilianti, nozionistiche che escludono porzioni di platea scolastica e non elevano i risultati.

Il cosiddetto “lassismo” non risiede nella didattica inclusiva, ma proprio nella trascuratezza di una didattica autoritaria che si libera facilmente di chi resta indietro, senza adottare strumenti né porsi responsabilità. Includere non è buonismo: è compito civico, è obbligo democratico ed è persino conveniente, se si considera che ogni anno di istruzione in più corrisponde a migliori competenze, maggiore occupabilità, minori costi sociali.

Le scienze dell’educazione e le neuroscienze sono concordi e confermano scientificamente tutto ciò: un clima relazionale positivo, fondato sull’empatia e la cooperazione, potenzia l’apprendimento. L’Ocse stessa raccomanda approcci didattici inclusivi, individualizzati e cooperativi: il Cooperative Learning, in particolare, migliora i rendimenti del 10-15%, soprattutto nei contesti fragili (Pirchio et al., 2016).

La scuola democratica è faticosa, richiede progettualità, formazione, valutazione autentica, altro che lassismo. La scuola punitiva, al contrario, non chiede competenze relazionali, né strumenti pedagogici. Come diceva mio padre: è per gli insegnati pigri. Nonostante si ricopra di parole come merito, rigore, che chi evoca non applica a sé stesso, in un’operazione retorica tanto potente quanto illusoria.

Il merito, però – termine che io sostituirei con la parola giustizia – in condizioni diseguali, è solo un altro nome della riproduzione sociale della diseguaglianza, del freno alla mobilità sociale e della povertà intergenerazionale. Nonostante ciò, in una società che ha smarrito fiducia e orientamento, la retorica del declino produce consenso perché canalizza il risentimento e deresponsabilizza lo Stato e gli adulti, trasformando gli insegnanti in sorveglianti e gli studenti in colpevoli. È un dispositivo politico: legittima il disinvestimento educativo, alimenta l’incultura pedagogica, erode l’universalismo costituzionale.

Rivendicare una scuola democratica, cooperativa, inclusiva non è un atto ideologico: è rigore scientifico e fedeltà costituzionale. La scuola, per Costituzione, deve rimuovere le barriere all’accesso e al successo formativo, non reintrodurre dispositivi di esclusione sociale strutturali. Significa scegliere una scuola che unisce e libera, non che seleziona e divide.

Kropotkin, in Il mutuo appoggio (1902), mostra come la cooperazione – più che la lotta – sia motore dell’evoluzione. Lynn Margulis, con la teoria dell’endosimbiosi seriale, è andata oltre Darwin, sopravvive e si evolve non la specie più forte o più intelligente o quella che si adatta meglio, ma quella che coopera, ha dimostrato che in natura la vita ha prosperato attraverso la simbiosi. Se la natura si affida alla collaborazione per evolvere, perché dovremmo affidarci alla punizione per educare?

