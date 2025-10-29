Mila Spicola

Mila Spicola

Laureata in Architettura e già ricercatrice precaria in Storia dell’Architettura alla Sapienza di Roma, è specialista in Restauro dei Monumenti ed esperta di Conservazione e Valorizzazione dei Beni culturali. Nel luglio 2007 sceglie di entrare nella scuola pubblica come docente di ruolo in una scuola media di periferia a Palermo. Oggi è funzionaria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Autrice del saggio La scuola s’è rotta (Einaudi, 2010), dal 2010 collabora con L’Unità ed è stata curatrice del blog “La ricreazione non aspetta”. Ha svolto attività di consulenza tecnica per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, contribuendo in particolare alle politiche educative di genere, al Piano Nazionale Scuola Digitale e alla riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti. È stata dirigente nazionale del Partito Democratico fino al 2018, oggi militante. Attivista nei movimenti femministi e studiosa di politiche scolastiche e di genere, concentra la propria ricerca sui nessi tra educazione, giustizia sociale e pari opportunità.

Commenti

Educazione sessuo-affettiva, la “fuffa” di Valditara: giocare con le parole non modifica la sostanza

29 ottobre 2025 • 13:52
Fatti

Perché anche quest'anno non abbiamo tutti i docenti in classe a settembre

24 settembre 2025 • 13:02
Fatti

Ma quale declino dell’educazione, a scuola troppa iniquità e ingiustizia

11 agosto 2025 • 07:00