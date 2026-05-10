L’ultimo mese dei precari della scuola. Il gioco dell’oca riparte

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La fine dell’anno scolastico è vicina. Nelle classi si contano i giorni, si chiudono i programmi, si preparano gli esami. Per centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici della scuola, però, questo tempo coincide con un’altra scadenza: quella del contratto. È in queste settimane che si misura una delle contraddizioni più evidenti del sistema scolastico, quando tutto scorre e arriva a compimento, proprio mentre i contratti stanno per scadere. I precari continuano a lavorare come se nulla dov