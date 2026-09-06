IL TEMPO DELLE NOMINE DEI SUPPLENTI

L’attesa coi bagagli pronti: le vite interrotte dei precari della scuola

Luigi Sofia
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06 settembre 2026 • 21:59

Sono appena trascorsi i giorni in cui i supplenti attendono la convocazione tramite graduatorie provinciali, scoprono se e dove lavoreranno, e corrono a firmare la presa in servizio. Non ci sono solo punteggi, preferenze e algoritmi. Ci sono aeroporti, stazioni e valigie preparate in una notte, stanze da cercare in nuove città e caparre da versare. Tutto in poche ore

Prima l’attesa davanti a una casella di posta elettronica. Poi l’algoritmo, il bollettino, la nomina. Infine, poche ore per trovare un treno, un aereo, un traghetto, una stanza e trasferire la propria vita a centinaia di chilometri di distanza. Ogni settembre la scuola italiana ricomincia così. C’è una settimana dell’anno in cui migliaia di insegnanti italiani dormono con il telefono accanto al cuscino. Aggiornano compulsivamente la posta elettronica e controllano il sito dell’Ufficio scolastico

Luigi Sofia
Luigi Sofia
Luigi Sofia

Insegnante precario nella scuola secondaria. Ha iniziato a occuparsi di scuola e istruzione pubblica durante gli anni del liceo, con la nascita del movimento dell’Onda contro la riforma Gelmini e in difesa della scuola pubblica. L’esperienza vissuta prima da studente e poi da docente precario lo ha portato negli anni a organizzare e prendere parte ai movimenti di piazza per la stabilizzazione del personale docente e per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola. 