L’attesa coi bagagli pronti: le vite interrotte dei precari della scuola

Sono appena trascorsi i giorni in cui i supplenti attendono la convocazione tramite graduatorie provinciali, scoprono se e dove lavoreranno, e corrono a firmare la presa in servizio. Non ci sono solo punteggi, preferenze e algoritmi. Ci sono aeroporti, stazioni e valigie preparate in una notte, stanze da cercare in nuove città e caparre da versare. Tutto in poche ore