Questa mattina, circa 6 milioni e mezzo di studenti e quasi un milione di lavoratori sono tornati in classe. Il picco di Omicron fa paura e in Campania, Sicilia e in decine di città l’inizio delle lezioni è stato rinviato

In gran parte d’Italia sono ricominciate le lezioni scolastiche dopo le ferie natalizie. Circa sei milioni e mezzo di studenti sono tornati in classe, tra prudenza e preoccupazione a causa del picco di casi prodotto dalla variante Omicron.

I numeri

Non tutte le scuole hanno riaperto oggi. La Campania ha deciso di tenerle chiuse fino a fine gennaio. «Solo il governo non vede l’emergenza a scuola», ha detto oggi il presidente della regione Vincenzo De Luca. Il governo ha annunciato che impugnerà la decisione e farà ricorso contro l’ordinanza regionale, ma per il momento non c’è stato ritorno in classe in regione.

In Sicilia, la riapertura è stata rinviata di due giorni. In tutto, tra ordinanze regionali e comunali, sono rimaste chiuse le scuole in circa un comune ogni otto.

Le assenze

La situazione è complicata dall’assenza di numerosi insegnanti, perché ammalati, in quarantena o perché sospesi in seguito al rifiuto di vaccinarsi. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha detto che nella sua regione le assenze del personale scolastico arrivano a un terzo del totale.

I commenti

La riapertura di oggi era un obiettivo centrale per il governo e ha ricevuto l’apprezzamento di forze politiche e commentatori. Ma i sindacati dei presidi e degli insegnanti, le associazioni di studenti e numerosi esperti si sono espressi in modo critico sul rientro a scuola di questi giorni. Il rientro è «imprudente e ingiustificato», ha detto l’infettivologo Massimo Galli. «Le scuole chiuderanno de facto a causa dei contagi», ha detto il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi.

