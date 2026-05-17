Scuola riparativa, «lo strumento vivo» della mediazione per ricomporre i conflitti

«La domanda non è soltanto “come dobbiamo punire il colpevole?” ma diventa “cosa si può fare per riparare la relazione che si è rotta con l’altro e con la comunità?”», il concetto che spiega Federica Brunelli della Cooperativa DIKE di Milano

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«Così come accade nella giustizia penale, l’idea è quella di affiancare al sistema delle sanzioni disciplinari in ambito scolastico il modello della mediazione e della riparazione in una prospettiva di complementarietà», spiega Federica Brunelli della Cooperativa DIKE di Milano, capofila del progetto scuole riparative, promosso fin dal 2016 dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Ad alcune realtà, come la Fondazione Don Calabria di Verona e la Cooperativa CRISI di Bari, entrambe pa