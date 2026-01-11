Se i militari salgono in cattedra, a scuola l’orientamento alla guerra

true false

Piccoli ma insistenti segnali che “la guerra è bella”, senza ricordare anche che “fa male”, si diffondono nelle scuole. Ragazzi e ragazze che frequentano il penultimo anno di liceo scientifico hanno ricevuto comunicazione sul registro elettronico di un «primo appuntamento in live streaming», nella seconda metà di gennaio, finalizzato a promuovere l’orientamento, in tutte le sue accezioni, verso le forze di polizia, finanza, carabinieri ed esercito. Potranno registrarsi, prenotando la partecipazi