La polizia di Stato e la guardia di finanza di Parma hanno eseguito un sequestro patrimoniale dal valore complessivo di oltre 13 milioni di euro nei confronti di un noto residente da anni a Parma e affiliato alla ‘ndrangheta.

Il sequestro è stato eseguito con un decreto emesso dal tribunale di Bologna su proposta del procuratore della procura distrettuale di Bologna Giuseppe Amato e del questore di Parma Massimo Macera. Sono state sequestrate numerose società, beni immobili e mobili e conti correnti per un valore complessivo di oltre tredici milioni di euro.

«Franco Gigliotti, pluripregiudicato, punto di riferimento della consorteria 'ndranghetistica cirotana, tanto da divenire ad essa organica – ha detto il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra - risulta sostanzialmente assumere il ruolo di finanziatore del sodalizio mafioso, mettendo a disposizione dell'organizzazione criminale, per il perseguimento degli interessi del sodalizio, le proprie risorse economiche e attività imprenditoriali, assumendo altresì all'interno delle proprie aziende persone selezionate dal 'direttorio' della cosca, anche allo scopo di 'proteggere' l'attività imprenditoriale da pressioni eversive di altri clan».

Nicola Morra si è detto soddisfatto dell’esito dell’operazione: «Il mio plauso va alla magistratura, alla Dia, a tutti gli uomini e le donne delle forze dell'ordine. Mi chiedo se la politica veda quanto sta accadendo. Solo in questa settimana abbiamo avuto sequestri per un controvalore di mezzo miliardo di euro. Non vorrei che ormai sentire parlare di decine, centinaia di milioni di euro sia un ritornello che non faccia capire la vera forza delle mafie. E mi chiedo, altresì, cosa sarebbe se tutta la politica fosse concentrata su questo tema della lotta alle mafie, se comprendesse che i miliardi di euro necessari del recovery li abbiamo proprio in casa, ma in mani criminali».

