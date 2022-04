Prima di diventare presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky era un attore comico. Ora la serie tv Servant of the people (Servitore del popolo), dopo aver consacrato il suo successo in patria, ed essere rimbalzata sugli schermi di Germania, Francia ed Emirati Arabi Uniti, arriva anche in Italia. Lunedì 4 aprile la prima assoluta va in onda su La7, in prima serata, con i primi tre episodi presentati da Andrea Purgatori.

LA STORIA

La storia racconta di come un professore di storia di liceo, chiamato Vasyl Petrovych e interpretato dal Zelensky, vince inaspettatamente le elezioni alla presidenza dell'Ucraina. La vittoria arriva grazie a un video messo in circolazione da uno dei suoi studenti in cui il professore inveisce contro la corruzione e l'oligarchia del governo ucraino. Zelensky-Petrovych sarà un capo di stato onesto, capace di superare in astuzia antagonisti e detrattori.

LA “VOCE” ITALIANA

In Italia, Zelensky è stato doppiato dall’attore comico Luca Bizzarri. Qualche giorno fa in un Tweet il comico aveva annunciato la «responsabilità» di dare la sua voce «a un racconto che ha cambiato la nostra storia».

La vita reale

Volodymyr Zelensky è stato eletto presidente dell’Ucraina il 20 maggio 2019. Dopo la laurea in giurisprudenza, si è dedicato alla carriera dell’attore dalla fine degli anni Novanta fino alla fine del 2018. Il 31 dicembre di quell’anno, infatti, annuncia la sua candidatura per le elezioni presidenziali che si sarebbero tenute da lì a qualche mese.

Sebbene non avesse nessuna esperienza in campo politico, la popolarità che aveva conquistato come attore anti-corruzione di Servant of the people gli spiana la strada dell’ingresso nei palazzi.

Nella prima tornata elettorale sarà il candidato più votato, sconfiggendo al secondo turno, il presidente uscente Petro Porošenko con il 73 per cento dei consensi.

LA SERIE

Durante la carriera artistica, il presidente ucraino ha lavorato come attore e sceneggiatore per la società cinematrografica Kvartal 95, di cui nel 2003 è diventato direttore artistico e poi di nuovo dal 2013 al 2019. Servant of the people è stata trasmessa per la prima volta in Ucraina il 16 ottobre 2015, andando in onda fino a marzo 2019. Nel 2016, la serie ha vinto il WorldFest Remi Award, un festival cinematografico indipendente che si tiene annualmente a Huston, negli Stati Uniti, e un premio al World Media Film Festival di Amburgo, nella cateogria Serie tv di intrattenimento. È anche arrivata tra i quattro finalisti, nella categoria dei film comici, al Seoul International Drama Awards, premio televisivo sudcoreano.

ZELENSKY THE STORY

Dopo i primi tre episodi di Servant of the people, La7 trasmetterà un’altra prima tv: Zelensky the story, un docufilm che ripercorrerà le tappe fondamentali della carriera artistica e politica del presidente ucraino. Dagli inizi come attore e produttore di programmi tv, alla campagna politica; dall’elezione, alla rivalità con il presidente Putin, sfociata nel conflitto di oggi.

