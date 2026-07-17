Servizi ed ex mariti. Tutti gli intercettati del caso Ranucci

Dall’ex agente del Sisde fino a conoscenti e amici del conduttore della Rai. Gli inquirenti capitolini hanno ascoltato diverse persone per far luce sull’attentato dinamitardo

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Nell’inchiesta sulla bomba a Ranucci gli inquirenti non hanno lasciato nulla al caso. Tutte le piste sono state battute, da quelle collegate ai servizi segreti fino ai cantieri navali veneti. È per questo che gli inquirenti hanno disposto intercettazioni per una grande platea di persone. Tra gli altri è stato intercettato l’ex agente del Sisde Marco Bernardini, pure sentito a sommarie informazioni a novembre scorso dal procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi. Bernardini era stato intervistato