Le inchieste di Domani

Servizi segreti paralleli, chi è Del Deo: l’uomo nero del governo, dal caso Giambruno allo spionaggio su Caputi

Nello Trocchia
20 aprile 2026 • 19:25Aggiornato, 20 aprile 2026 • 19:35

Giuseppe Del Deo aveva in pugno la nomina a capo dei servizi. Era in ottimi rapporti con il ministro della Difesa Guido Crosetto. Il tramonto inizia con la gestione disastrosa del caso Giambruno 

L’ultima pagina nera dei servizi segreti italiani porta una firma: Giuseppe Del Deo. I suoi sodali, alcuni in corso di identificazione, erano chiamati proprio «neri», la squadretta alla quale dava ordini per attività parallele e clandestine fuori dal recinto istituzionale utilizzando gli schedari a disposizione dell’intelligence. L’indagine della procura di Roma lo vede indagato per accesso abusivo a banca dati e anche per peculato, per aver causato un danno economico all’amministrazione sceglie

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Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.