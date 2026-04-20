Servizi segreti paralleli, chi è Del Deo: l’uomo nero del governo, dal caso Giambruno allo spionaggio su Caputi

Giuseppe Del Deo aveva in pugno la nomina a capo dei servizi. Era in ottimi rapporti con il ministro della Difesa Guido Crosetto. Il tramonto inizia con la gestione disastrosa del caso Giambruno

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L’ultima pagina nera dei servizi segreti italiani porta una firma: Giuseppe Del Deo. I suoi sodali, alcuni in corso di identificazione, erano chiamati proprio «neri», la squadretta alla quale dava ordini per attività parallele e clandestine fuori dal recinto istituzionale utilizzando gli schedari a disposizione dell’intelligence. L’indagine della procura di Roma lo vede indagato per accesso abusivo a banca dati e anche per peculato, per aver causato un danno economico all’amministrazione sceglie