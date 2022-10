Sono cominciate stamattina le trattative per lo sgombero del rave di Modena in corso da ieri. Già ieri mattina il ministro dell’Interno Piantedosi aveva ordinato al prefetto di Modena di intervenire per interrompere la festa

Sono in corso le trattative tra le forze dell’ordine e gli organizzatori per liberare il capannone in via Marino, a due passi dall’uscita dell'autostrada, dove da sabato sera è in corso un rave party di Halloween, alla periferia di Modena. Le forze dell’ordine - polizia, carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, guardia di finanza - presidiano l’intera zona e hanno circondato il capannone. Sono presenti circa 300 agenti. Al momento all'interno dell'ex deposito non sono entrati agenti in divisa. Nel frattempo il rave continua all'interno.

Alcuni partecipanti hanno già lasciato l’evento, ma vengono in ogni caso fotosegnalati e identificati dalle forze dell’ordine. Tutti o quasi indossano travestimenti di Halloween. Ci sono anche alcuni stand improvvisati che promettono pizze fritte e street food.

Le indicazioni di Piantedosi

Ieri era stato convocato in prefettura il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per analizzare le misure da assumere rispetto al rave. Il raduno iniziato nel weekend sarebbe dovuto andare avanti con qualche migliaio di partecipanti fino al 1 novembre. Ieri mattina però il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi aveva ordinato al prefetto di «adottare, raccordandosi con l'autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere l'evento».

Nella giornata di ieri, il ministro aveva anche annunciato che già nella giornata di oggi sarebbero state presentate nel Cdm misure volte a evitare che in futuro possano ripetersi situazioni simili di rave party. Le proposte includono tra le altre cose la possibilità di sequestrare i mezzi degli organizzatori e dei partecipanti e le attrezzature, come casse e altoparlanti, necessarie alla festa.

