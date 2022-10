La presidente del Consiglio ha iniziato facendo le congratulazioni per la vittoria di Lula in Brasile. Dopo di lei hanno parlato i ministri di Giustizia, Salute e Interno che hanno illustrato i provvedimenti approvati oggi

Si è concluso il primo Consiglio dei ministri del governo di Giorgia Meloni a una settimana dalla fiducia ottenuta dal parlamento.

Meloni e i ministri dell’Interno, Giustizia e Salute hanno parlato per meno di un’ora. La presidente del Consiglio inizia facendo le congratulazioni per la vittoria di Lula in Brasile.

Dopo un’ora e mezza di di riunione si è raggiunta l’intesa con un decreto unico contenente norme urgenti in materia di giustizia, sanità e ordine pubblico (misure contro i rave party dopo il caso di questi giorni di Modena).

Durante il Cdm sono stati scelti 31 sottosegretari e otto viceministri che andranno nei vari ministeri della coalizione di centrodestra.

17.33 – Terminata la confereza stampa.

17.26 – Domanda sui rave: «Con questa norma vogliamo non essere diversi dalle altre nazioni», risponde Meloni.

17.20 – Chiedono a Meloni quale sarà il modello del suo governo nella lotta al Covid. «Il tema della saluta e il tema della scienza non si affrontano con un approccio ideologico, che tenga conto delle evidenze scientifiche, quello che contesto nella gestione precedente è che sono stati presi provvedimenti senza base scientifica», risponde Meloni.

17.16 – Meloni dà il via alle domande dei giornalisti.

17.14 – Schillaci spiega la decisione di reintegrare il personale sanitario novax anche a causa della «vuoti di organico». Schillaci ricorda anche che questa mattina ha firmato un’ordinanza per prorogare l’uso delle mascherine negli ospedale: «Mai abbiamo pensato di non andare in questa direzione».

17.12 – Pene da 3 a 6 anni per gli organizzatori e confisca degli strumenti, dice Piantendosi «speriamo possa avere effetto dissuasivo». Parla ora il ministro della Salute Schillaci.

17.10 – Terminato l’intervento di Nordio, parla il ministro dell’Interno Piantedosi sulle nuove norme anti rave.

17.05 – Nordio si impappina sul «signor presidente, signora presidente» nei confronti di Giorgia Meloni, su cui la settimana scorsa il governo aveva fatto un piccolo pasticcio.

17.01 – Meloni conclude con un ricordo delle vittime del crollo della scuola di San Giuliano, di cui oggi ricorre il ventennale. Passa poi la parola al ministro della Giustizia Nordio, che spiega gli interventi e le ragioni per il rinvio della riforma Cartabia del processo penale.

16.59 – «Faremo un altro Consiglio dei ministri venerdì 4. Dobbiamo approvare la Nadef. Passeremo a parlare di economia, e spero anche di energia».

16.58 – «Confermiamo l’obbligo di mascherine all’interno degli ospedale e nelle Rsa».

16.54 – Sui rave, Leoni dice: «Il ministro dell’Interno Piantendosi ci propone una norma sui raduni per ragioni pericolose. Abbiamo scelto di presentare un nuovo reato contro l’incolumità pubblica e non, come quelli già esistenti, che sono contro il patrimonio».

16.53 – «Il rinvio della riforma Cartabia non danneggia il Pnrr perché la scadenza entro la quale deve essere approvata questa norma è il 31 dicembre. Vogliamo aiutare i nostri uffici giudiziari a prepararsi ad attuare la norm».

16.50 – «Nel decreto inserita anche altra norma sulla giustizia. Il prossimo 2 novembre sarebbe entrata in vigore la parte della riforma Cartabia sul processo penale. Ma nei giorni scorsi il nostro ministro è stato raggiunto da una lettera di tutti i procuratori generali che segnalavano che l’approvazione della norma senza adeguati strumenti avrebbe rischiato di produrre una paralisi del nostro sistema giudiziario».

16.45 – «Abbiamo deciso di intervenire su una materia che ci sta molto a cuore: il carcere ostativo», dice Giorgia Meloni dopo aver terminato la lettura dei sottosegretari appena nominati.

16.40 – Inizia la conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo aver fatto le congratulazioni a Lula per la vittoria alle elezioni in Brasile inizia leggendo la lista dei sottosegretari.

16.25 – Prima di iniziare la diretta della conferenza stampa ecco qui la lista con tutti i nomi dei sottosegretari e viceministri che sono stati scelti dal nuovo governo di Giorgia Meloni. Il loro giuramento è previsto per mercoledì

