Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo della legge di bilancio. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà ha detto entro «domani o al massimo nelle prime ore di mercoledì» la manovra sarà trasmessa ai due rami del parlamento.

In vista dell’arrivo in aula del testo, c’è stato un vertice tra il leader della Lega, Matteo Salvini, la segretaria di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. Alla riunione, durata pochi minuti, si sarebbe collegato il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Su Facebook, la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo ha detto che la manovra stanzierà «oltre 38 miliardi per aiutare il tessuto sociale e produttivo ad affrontare e superare l'emergenza». Le nuove misure prevedono, fra gli altri, sgravi per le assunzioni di giovani e donne e la proroga della cassa integrazione. Inoltre saranno stanziati ai «500 milioni per le politiche attive», «25 milioni per il Fondo caregiver». Catalfo ha poi sottolineato «gli sgravi al 100 per cento per le aziende che assumono lavoratori under 35», ma anche per chi assume «donne disoccupate al Sud e per le imprese che assumono donne disoccupate da almeno 24 mesi nel resto d'Italia».

Sulla manovra è intervenuto anche il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, scrivendo su Twitter: «Il Sud e la coesione nella legge di Bilancio appena approvata: estensione al 2029 della decontribuzione, credito d'imposta investimenti e rafforzato in ricerca e sviluppo, ecosistemi dell'innovazione al Sud, Fondi Aree interne e Comuni Marginali e soprattutto 'rigenerazione amministrativa».

Sono sul piede di guerra, invece, i sindacati della pubblica amministrazione che questa mattina, 16 novembre, hanno annunciato uno sciopero dicendo di ritenere la manovra «inadeguata».

Prima di partecipare a un incontro con il governo il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha detto: «il governo ci chiama al confronto dopo l'approvazione della legge di Bilancio e dopo averla illustrata sui social. In coerenza con i metodi del Governo anche noi diffonderemo subito le nostre posizioni e proporremo al Governo lo streaming dei nostri confronti»,

