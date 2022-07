Abe è stato colpito due volte e al momento si trova in «arresto cardiopolmonare», un termine che in Giappone viene utilizzato prima della conferma del decesso.

L’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe si trova in gravissime condizioni dopo essere stato ferito con due colpi d’arma da fuoco durante un comizio a Nara, in Giappone. Il primo ministro Fumio KIshida ha definito Abe «in condizioni molto gravi» e ha aggiunto «prego che sopravviva». In precedenza, Abe, che ha 67 anni, era stato definito in «arresto cardiopolmonare», un termine spesso utilizzato in Giappone prima di confermare il decesso.Un uomo di 41 anni ritenuto l’attentatore è stato arrestato. Si tratterebbe di un ex militare della marina.

Abe è stato il primo ministro del Giappone che ha servito più a lungo, guidando il governo nel 2006 e poi tra il 2012 e il 2020, quando si è ritirato per ragioni di salute. Abe si trovava a Nara per un comizio a favore di un candidato del suo partito.

In Giappone sono pochissimi i casi di violenza con arma da fuoco e il paese ha alcune delle leggi più severe al mondo sulle armi. Dalle immagini dell’attacco, sembra che l’attentatore abbia utilizzato un’arma auto-costruita per compiere l’attacco. Da decenni i casi di violenza politica sono praticamente assenti.

In particolare durante il suo secondo mandato, Abe era considerato un “falco” per quanto riguarda le politiche di difesa e la relazione con le vicine Cina e Corea del Nord e ha cercato per lungo tempo di emendare la Costituzione che formalmente proibisce al paese di avere un esercito, rafforzando allo stesso tempo le cosiddette “forze di autodifesa”.

Abe era anche il principale sponsor di una serie di politiche economiche espansive che sono state soprannominate “Abenomics”. Durante il suo governo, la banca centrale giapponese si è lanciata in un programma senza precedenti di espansione monetaria, tagliando al contempo le tasse, nel tentativo di far uscire il giappone dalla sua storica stagnazione.

