Il magistrato è scomparso nel 1994 in circostanze misteriose. Ora la decisione di intervenire, presa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura in seguito a una richiesta dell’ex giudice Guglielmo Muntoni. La pista della banda della Magliana

Ex giudice della corte d’appello e ancor prima ex giudice della sezione fallimentare del tribunale di Roma. Paolo Adinolfi è scomparso trentuno anni fa in circostanze misteriose. Oggi gli investigatori sono di nuovo sulle sue tracce.

Cani molecolari e inquirenti da questa mattina stanno effettuando un sopralluogo presso la Casa del Jazz, in via Cristoforo Colombo: l’ipotesi è che si debba scavare per ritrovare il corpo del magistrato.

La decisione di intervenire, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è stata presa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura in seguito a una richiesta dell’ex giudice Guglielmo Muntoni. Non è chiaro al momento sulla base di quali informazioni o novità investigative sia scattata l’operazione.

La Casa del jazz è la struttura rinata sulle ceneri di un bene sequestrato alla malavita e in particolare a Enrico Nicoletti ritenuto il cassiere della Banda della Magliana.

