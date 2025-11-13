Ex giudice della corte d’appello e ancor prima ex giudice della sezione fallimentare del tribunale di Roma. Paolo Adinolfi è scomparso trentuno anni fa in circostanze misteriose. Oggi gli investigatori sono di nuovo sulle sue tracce.

Cani molecolari e inquirenti da questa mattina stanno effettuando un sopralluogo presso la Casa del Jazz, in via Cristoforo Colombo: l’ipotesi è che si debba scavare per ritrovare il corpo del magistrato. 

Fatti

La decisione di intervenire, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è stata presa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura in seguito a una richiesta dell’ex giudice Guglielmo Muntoni. Non è chiaro al momento sulla base di quali informazioni o novità investigative sia scattata l’operazione. 

La Casa del jazz è la struttura rinata sulle ceneri di un bene sequestrato alla malavita e in particolare a Enrico Nicoletti ritenuto il cassiere della Banda della Magliana.

