Mente a Baku, in Azerbaigian, Giorgia Meloni è intervenuta alla Cop29, la conferenza dell’Onu sul clima sulle strategie da adottare a livello internazionale per contrastare la crisi climatica, una regione italiana è di nuovo messa in difficoltà da forti piogge, nubifragi e allagamenti. Dalla scorsa notte alcune aree della Sicilia sono fortemente colpite dalle piogge che hanno causato disagi nella zona di Catania e nel siracusano. La protezione civile ha diffuso l’allerta gialla e un avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico – quindi di frane e alluvioni – valido fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 13 novembre. Nell’area orientale l’allerta è arancione.

Nella zona di Catania, un fiume è esondato nella frazione di Riposto e ha invaso il piano terra di un abitazione. In tutta la provincia gli interventi dei vigili del fuoco sono stati più di 60, con le città di Giarre, Acireale e Linguaglossa particolarmente colpite. Ad Acireale, in particolare, è crollato un muro in una strada.

Tra Giarre e Fiumefreddo, sull’autostrada A18 Catania-Messina, alcune persone sono rimaste bloccate all’interno delle proprie auto a causa del fango e sono state aiutate dalle squadre di soccorso. Così è successo anche ad Aci Sant’Antonio. A Catania città, viste le forti piogge e l’allerta arancione, il sindaco ha disposto per tutta la giornata di mercoledì la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, oltre alla chiusura dei parchi comunali e dei cimiteri.

Anche in provincia di Siracusa la situazione è critica, con piogge e allagamenti. Il sindaco di Siracusa ha scelto come quello di Catania di chiudere le scuole, insieme agli impianti sportivi, ai parchi pubblici e ai mercati. Anche il sindaco di Priolo ha scelto la stessa strada per motivi di sicurezza. La situazione delle precipitazioni ha anche portato la neve sul vulcano dell’Etna. L’allerta gialla è stata diramata anche in Campania e in Sardegna.

