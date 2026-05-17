Sicurezza in famiglia: il comandante controlla, il figlio fa consulenze

Mario De Sclavis è il comandante della polizia municipale a Roma: guida i controlli per la sicurezza nei luoghi della movida intensificati dopo la tragedia di Crans-Montana. Suo figlio è amministratore di una società che si occupa di garantire locali a norma

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Da una parte il padre, comandante della Polizia municipale di Roma, dall’altra la società in mano ai figli. Ad unirli il legame familiare e il lavoro, la sicurezza nei locali. Era il 10 gennaio scorso quando al Corriere della Sera, Mario De Sclavis, annunciava la tolleranza zero contro le irregolarità. «I luoghi della movida saranno passati ai raggi X», diceva. Iniziative necessarie dopo la tragedia di Crans-Montana. Per evitare sanzioni e chiusure sono scese in campo diverse società, tra queste