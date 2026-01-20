l’omicidio e la sicurezza del governo

«Siete complici». I compagni di Abanoub contro la scuola di La Spezia

Nello Trocchia
20 gennaio 2026 • 07:00

Ragazzi e ragazze di vari istituti spezzini hanno accusato i docenti. Loro si difendono. Il corteo poi è arrivato fino al palazzo di Giustizia. Un omicidio «connotato da peculiare brutalità» e «allarmante disinvoltura», scrive il giudice confermando il carcere per il giovane reo confesso.

I ragazzi contro i professori. Una famiglia straziata per la morte di un figlio, un’altra con un minore reo confesso di omicidio. Una scuola sotto assedio e sullo sfondo la politica che discetta di sicurezza, metal detector e disagio giovanile. L’uccisione di Youssef Abanoub, appena diciottenne, con un coltello da cucina brandito dal compagno, Atif Zouhair, è il racconto di una tragedia che sta lacerando una comunità. Gli amici di Abu, così chiamavano la giovane vittima, continuano a chiedere gi

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.