«La squadra italiana di tennis vincitrice della Coppa Davis sarà ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 21 dicembre». Con questo breve messaggio il Quirinale aveva invitato i tennisti della squadra italiana capeggiata dall’ex tennista Filippo Volandri e vincitori della Coppa Davis a Malaga domenica 26 novembre.

Ma il presidente Sergio Mattarella dovrà aspettare. «Il 21 dicembre purtroppo non potremmo andare al Quirinale: ci dispiace da morire per il presidente Mattarella con cui abbiamo una promessa in sospeso» ha detto il presidente della Federtennis Angelo Binaghi. «Non possiamo esserci il 21 dicembre – aggiunge Binaghi – perché la stagione del tennis è fatta così, i ragazzi hanno già in programma le vacanze, in vista della partenza per l'Australia. E noi non dobbiamo cambiare di una virgola, essere sempre gli stessi, non perderci in passerelle, anche se quella al Quirinale ovviamente non lo è. Dico che non dobbiamo cambiare le nostre abitudini che sono l'applicazione, il lavoro, il metodo».

Nessuna rimostranza da parte del Quirinale da dove hanno fatto sapere che il presidente Mattarella si è detto disposto ad accettare la squadra qualsiasi altro giorno lo vorranno gli atleti.

La vittoria

L’Italia ha battuto ieri in finale la squadra australiana vincendo i due singoli con Arnaldi e Sinner. La squadra azzurra è riuscita a portare la storica Coppa Davis in Italia dopo oltre 47 anni. Un successo incredibile che non si vedeva dal 1976.

