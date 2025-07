«Chiunque faccia una segnalazione anonima sull’edilizia, senza alcun fondamento, va sui giornali. Vergognoso», scrive l’assessore del comune di Milano Giancarlo Tancredi. In chat il numero uno della commissione Paesaggio Giuseppe Marinoni risponde: «Incredibile... Se si approvano i progetti si è colpevoli e se si bocciano si è ancora più colpevoli... Che si fa? Perché qui scrivono cose inesatte... Ne esce un’immagine della commissione come un gruppo di affaristi. Se non ci muovesse lo spirito civico ci saremmo già dimessi tutti...».

La conversazione, riportata nelle carte dei pm meneghini che hanno acceso un faro sulla gestione dell’urbanistica nel capoluogo lombardo, è intercorsa tra due dei 74 indagati dell’inchiesta che sta agitando Palazzo Marino. Sono gli uomini del sindaco Beppe Sala, pure lui coinvolto nell’indagine, a parlare: si dicono spinti ad agire da «spirito civico», ma ciò che emerge dagli atti sembra smentirli.

Corruzione, falso, induzione indebita. E la fede nel mattone. Intorno ai molteplici progetti per la riqualificazione della città i magistrati rilevano la presenza di un «perverso circuito corruttivo». Relazioni pericolose che legano imprenditori privati – come Manfredi Catella di Coima – professionisti – l’archistar Stefano Boeri – tecnici interni all’amministrazione. «Il ministro dell’Ambiente mi ha chiesto se conosco qualche società che progetta infrastrutture, io ho detto che sono partner di una società che non solo progetta infrastrutture. Ma infrastrutture sostenibili!», dice Marinoni a un amico, nel luglio del 2024, riferendosi alla J+S dell’architetto Federico Pella.

A segno che le interlocuzioni del tecnico comunale riescano ad arrivare fino ai piani alti della politica e che, soprattutto, abbiano fatto finire sotto la lente degli inquirenti il progetto sul nuovo stadio.

Le mani sullo stadio

Nelle oltre 400 pagine di richiesta cautelare, infatti, i pm coordinati dall’aggiunta Tiziana Siciliano, fanno luce sui messaggi tra Marinoni, che lavora al comune ed è partner della società privata, e Pella: i due si scambiano «informazioni sull’iter delle vicende che interessano la parte politica e i privati coinvolti» nel caso Meazza.

Poi nel 2023 lo stesso Marinoni «abborda l’imprenditore romano Massimo Caputi (che alla società J+S aveva già affidato l’incarico di ristrutturazione delle scuderie De Montel da trasformare in terme, ndr), allettandolo con un’offerta». Quale? Il «suo aiuto» per interloquire con l’amministrazione comunale sullo stadio. Agli atti anche un incontro tra Marinoni, Caputi (non indagato) e Tancredi per discutere «su proposte di valorizzazione delle aree», quelle limitrofe al San Siro.

Dalle chat emerge anche che «Marinoni e Pella, in accordo con l’assessore all’urbanistica Tancredi vorrebbero appoggio per ricevere un incarico per le opere relative allo stadio». Conflitti di interessi? Per i pm, il primo cittadino Sala, indagato per false dichiarazioni su qualità personali proprie o di altre persone e concorso in induzione indebita a dare o promettere utilità, ne era a conoscenza.

Lunedì dovrà riferire in consiglio, dove le opposizioni ne chiedono le dimissioni. Il sindaco dovrà anche spiegare perché «gli uffici del Comune ignoravano i limiti inderogabili di altezza, densità, standard minimi» in modo da «trasformare le aree non edificate o scarsamente edificate in aree densamente edificate». Molte ombre si addensano sui grattacieli di Milano.

© Riproduzione riservata